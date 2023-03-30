Події

12:27 30.03.2023

Ув'язнені Рівненської колонії виманювали гроші у родичів зниклих безвісти українських військових

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Ув'язнені Рівненської колонії виманювали гроші у родичів зниклих безвісти українських військових

Служба безпеки України та Нацполіція викрили шахрайську схему ув'язнених Рівненської колонії з виманювання грошей у родичів українських військовополонених.

"Незаконну діяльність організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини. Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями", - ідеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, ув'язнені за гроші пропонували родичам "допомогу" у встановленні місця перебування та стану здоров'я зниклих воїнів або навіть звільнення їх із полону.

"Вартість таких "послуг" становила від 3 до майже 100 тис. грн. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей. Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок", - уточнюється в повідомленні.

Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких долучалися з фейкових акаунтів, знаходили інформацію про розшукуваних військових і заходили в приватне листування з їхніми родичами.

Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного з ув'язнених правоохоронці вилучили мобільні телефони та планшети, майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим, п'ять банківських карток, на які надходили кошти від потерпілих, чорнові записи з доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

 

Теги: #сбу #шахраї #увязнені

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