Події

11:26 30.03.2023

В Одесі СБУ затримала ворожого агента, який наводив ракети на електропідстанції

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Служба безпеки України затримала в Одесі агента ФСБ, який розвідував позиції Сил оборони і наводив російські ракети на місцеві електропідстанції.

"Зловмисником виявився місцевий "послідовник" колаборанта Стремоусова. На початку повномасштабного вторгнення ворожий поплічник намагався організувати в Одесі ворожу пропагандистську мережу, яка агітувала місцевих жителів підтримати російських загарбників", - ідеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, зловмисник адміністрував декілька проросійських телеграм-каналів, де розганяв дезінформацію про ситуацію на південному фронті та намагався дискредитувати Сили оборони.

"У подальшому агент виконував додаткові завдання свого "куратора" з ФСБ. Зокрема збирав розвіддані про місця базування Сил оборони в регіоні. Крім того, він передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій. Відповідну інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських енергообʼєктах", - зазначено в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисника та затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.

Теги: #сбу #одеська_область #агент_рф

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