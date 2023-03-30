РФ посилює заходи з інтеграції окупованих територій у російську економічну, адміністративно-правову та культурно-пропагандистську систему - ISW

Російська окупаційна влада продовжує впроваджувати заходи з інтеграції окупованих територій до російської адміністративно-правової системи та культурного простору, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 29 березня.

Так, у Луганській обласній військовій адміністрації України 29 березня повідомили, що "прокуратура ЛНР" залучатиме росіян на посади прокурорів замість місцевих жителів, зазначивши, що росіяни звільняються від складання іспитів, необхідних для отримання цієї посади. Російське джерело оприлюднило офіційний указ "ЛНР" від 29 березня про ліквідацію офіційних органів державної влади "ЛНР" через подальшу інтеграцію в російську правову систему.

Крім цього, як зазначають аналітики інституту, російська окупаційна влада продовжує сприяти посиленню інтеграції окупованих українських територій у російську економіку. На підтвердження цих висновків ISW наводить такі факти. Окупаційна адміністрація Херсонської області 29 березня зазначила, що учасники вільної економічної зони (ВЕЗ), створеної на окупованій Херсонщині, будуть звільнені від сплати окремих регіональних податків.

Окупаційна влада Херсонської області також стверджувала, що ВЕЗ приведе до зниження ставок страхових внесків до 7,6%. Окупаційна адміністрація Херсонської області також доповнила заяву ФПС Росії від 29 березня про те, що суб'єкти господарювання та підприємства, які пройшли держреєстрацію, не будуть зобов'язані платити держмито, наголосивши, що ця норма діятиме тільки до 31 грудня 2023 року.

Російська окупаційна влада, як наголошує інститут, продовжує намагатися викорінити українську культуру та історію шляхом заміни українських пам'яток російськими пам'ятниками. Так, 29 березня було ухвалено рішення про встановлення в Херсонській області пам'ятників Великої Вітчизняної (Другої світової) війни до 9 травня (дата параду Перемоги в Москві). При цьому заявлено, що у спорудженні пам'ятників візьмуть участь керівники районів і міністерств, молодіжні та громадські рухи, кожне підприємство, кожна школа.