Уряд Японії виділить два пакети безоплатної допомоги для відновлення та реконструкції України

Уряд Японії ухвалив рішення про виділення двох пакетів безоплатної допомоги для відновлення і реконструкції України загальною сумою $470 млн, повідомляє пресслужба МЗС Японії.

Зазначається, що японський посол в Україні Мацуда Кунінорі та віцепрем'єр-міністр України - очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков 29 березня підписали та обмінялися нотами щодо виділення Україні грантової допомоги "Програма екстреного відновлення: фаза 2" на суму в 53,072 мільярда єн ($400 млн).

"У межах цієї співпраці уряд України, яка постраждала від агресії Росії, отримає обладнання, необхідне для розмінування та розбору завалів, що є необхідною умовою для відновлення і реконструкції; відновлення засобів для існування, включно із забезпеченням базової інфраструктури; відновлення сільського господарства як ключової галузі промисловості й зміцнення демократії та управління", - ідеться в повідомленні.

У МЗС Японії висловили переконання, що "це сприятиме швидкому відновленню та реконструкції України".

Крім того, у дипвідомстві повідомляють, що у вівторок уряд Японії також ухвалив рішення щодо надання грантової допомоги в розмірі $70 мільйонів для підтримки відновлення та реконструкції в Україні через Програму розвитку ООН (ПРООН).

"Цей проєкт підтримає відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, й тим самим сприятиме відновленню та збільшенню енергопостачання теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які забезпечують українське населення електроенергією, теплом і водою", - зазначили у відомстві.

Там уточнюють, що зазначену допомогу в розмірі $470 млн раніше анонсував прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час його візиту до України, вона є безоплатною.

"Японія продовжуватиме підтримувати народ України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародним співтовариством, зокрема членами "Великої сімки", - підсумували в МЗС країни.