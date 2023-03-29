Результати голосування до Антикорупційної ради при Міноборони буде затверджено 31 березня

Міністерство оборони України в п'ятницю, 31 березня, затвердить результати голосування до Антикорупційної ради при міністерстві.

"Офіційні результати голосування до Антикорупційної ради при Міноборони будуть затверджені в п'ятницю, 31 березня", - ідеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, наразі комісія з проведення конкурсу очікує від оператора мобільного зв'язку офіційної інформації про перебіг голосування.

"І вже в п'ятницю, 31 березня, у строки, визначені Положенням про Антикорраду, комісія із забезпечення проведення конкурсу затвердить результати голосування", - повідомляє Міноборони.

Як повідомлялося, 24 березня з 8:00 до 20:00 на платформі Національного агентства із запобігання корупції було проведено відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування за майбутніх членів громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. За результатами голосування з 29 кандидатів буде обрано 15 членів ради строком на один рік.

Громадська антикорупційна рада створюється для більш активної участі громадськості в забезпеченні оцінки корупційних ризиків у МОУ та формування відповідних антикорупційних заходів.