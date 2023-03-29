Уряд України готує старт пілотних проєктів із комплексного відновлення населених пунктів на деокупованих територіях - Шмигаль

Український уряд готується до запуску пілотних проєктів із комплексного відновлення населених пунктів на деокупованих територіях, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу.

"Готуємо старт пілотних проєктів із комплексного відновлення населених пунктів на деокупованих територіях. На виконання завдання президента провели нараду з міністерствами та Державним агентством відновлення. Визначили дати й перші проєкти комплексного відновлення за новим законодавством на звільнених територіях", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, у межах проєкту обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, де розпочнеться масштабне відновлення за принципом build back better.

"Ідеться не лише про відновлення житла, а й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об'єктів культури тощо. Усе відновлюватиметься з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик", - додав він.

Шмигаль повідомив, що на нараді також обговорювали технічні питання щодо запуску механізмів компенсації за пошкоджене та зруйноване майно.

"Закон уже ухвалений та підписаний президентом. Найближчим часом цей інструмент має запрацювати", - підсумував прем'єр.