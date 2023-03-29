Російські спецслужби залучають дітей до псевдомінування в Україні - СБУ

Служба безпеки України встановила нові факти, які підтверджують, що РФ залучає неповнолітніх до підривної діяльності проти України - повідомлень про нібито мінування органів держвлади та об'єктів соціальної інфраструктури, повідомляє СБУ.

"СБУ заблокувала злочинні дії тинейджерської групи, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у столиці та інших регіонах України. Найбільше підлітки "мінували" будівлі органів державної влади, а також об'єкти соціальної інфраструктури", - ідеться в повідомленні української спецслужби на сайті в середу.

За інформацією СБУ, у жовтні минулого року підлітки одночасно повідомили про фейкове мінування 14 місцевих судів.

За даними слідства, злочинну діяльність учасників групи дистанційно координували представники російської спецслужби.

"Для цього створили спеціалізовану інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх мешканців різних регіонів України. Саме за вказівками агресора підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про "мінування", - уточнюють у спецслужбі.

У такий спосіб, як зазначають у СБУ, ворог намагався розхитувати внутрішню обстановку в Україні.

Встановлено, що розсилку здійснювали від імені сторонніх осіб та з використанням спеціальних комп'ютерних програм для приховування своєї локації.

У результаті розслідування співробітники СБУ викрили організатора групи.

"Ним виявився неповнолітній житель Чернігівської області. Правопорушник мав контакти з представником російської спецслужби, який зв'язувався з підлітком через месенджер і ставив йому завдання", - наголошується в повідомленні.

Під час обшуку за адресою проживання псевдомінера виявлено мобільний телефон і комп'ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, будівель чи споруд, які забезпечують функціонування органів влади), тривають слідчі дії.

У СБУ звертають увагу на те, що в разі неправдивого повідомлення про нібито мінування неповнолітнім перед законом відповідають батьки дитини.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.