Завершено розслідування махінацій із гумдопомогою для ЗСУ мережі військових магазинів - ДБР

Керівництво столичної мережі військових магазинів постане перед судом за махінації з гуманітарною допомогою для ЗСУ, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно засновника та керівника однієї зі столичних мереж магазинів, яка спеціалізується на продажу товарів військового призначення. Вони намагалися збагатитися на продажу гуманітарної допомоги", - ідеться в повідомленні бюро на сайті відомства в середу.

За інформацією ДБР, обвинувальний акт скеровано до суду.

У повідомленні зазначено, що у квітні 2022 року фігуранти звернулися до однієї з військових частин із пропозицією безоплатно привезти для них гуманітарну допомогу - бронепластини та захисні шоломи. Для цього вони попросили військових надати підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що давало змогу уникнути проходження митного оформлення та сплати митних платежів.

"Після отримання відповідного сертифіката зловмисники привезли з Польщі до України 1,5 тис. бронепластин і 300 захисних шоломів. Задекларована вартість товару на той момент становила понад 800 тис. грн, а ринкова вартість орієнтовно 8 млн грн", - наголошується в повідомленні.

Замість безоплатної передачі товару військовим, як зазначають у бюро, підприємці запропонували керівництву частини викупити шоломи та пластини за ринковою вартістю, а коли військові відмовили, підприємці почали продавати бронепластини та шоломи через мережу магазинів.

Власника та керівника торговельної мережі обвинувачують у незаконному використанні гуманітарної допомоги для отримання прибутку та порушенні порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 3 ст. 201-2 КК, ч. 1 ст. 333 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

У повідомленні ДБР не зазначено назви мережі військових магазинів.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про військторг "ДіСі".