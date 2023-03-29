У Києві запроваджено аварійні відключення світла через негоду

У більшості районів Києва запроваджено аварійні відключення через погіршення погодних умов, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації в середу з посиланням на інформацію від енергохолдингу "ДТЕК".

"Вони діють у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах. Найбільше пошкоджень у Києво-Святошинському енерговузлі. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, близько 60 населених пунктів і понад 30 тис. клієнтів на Київщині залишилися без енергопостачання через аварії на електромережах. За даними ДТЕК, пошкодженими залишаються 62 лінії 6-10 кВ і більш як тисяча трансформаторних підстанцій. Найбільше відключень - у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах. До робіт залучено 108 бригад.