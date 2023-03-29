Події

10:58 29.03.2023

На Київщині через негоду знеструмлені близько 60 населених пунктів

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На Київщині через негоду знеструмлені близько 60 населених пунктів

Близько 60 населених пунктів Київської області залишилися без енергопостачання через аварії на електромережах, спричинені погіршенням погодних умов, повідомляють у телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації в середу вранці з посиланням на інформацію від енергохолдингу "ДТЕК".

"Найбільше відключень - у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах. Бригади компанії працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати аварійні відключення та максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт залучено 108 бригад", - ідеться в повідомленні.

Пошкодженими залишаються 62 лінії 6-10 кВ та більш як тисяча трансформаторних підстанцій. Без світла - понад 30 тисяч клієнтів, розповіли в ДТЕК.

 

Теги: #негода #енергетика #дтек #київська_область

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