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09:58 29.03.2023

РФ засекретила третину всіх своїх бюджетних видатків, щоб збільшити витрати на війну - ISW

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РФ засекретила третину всіх своїх бюджетних видатків, щоб збільшити витрати на війну - ISW

Російські чиновники продовжують розпочату в грудні 2022 року кампанію зі створення внутрішніх умов для затяжної війни, а витрати на війну РФ в Україні продовжують забирати значну частину російського федерального бюджету, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 28 березня.

"Російський бюджет продовжує відображати загальні витрати на війну Росії в Україні. 28 березня Bloomberg повідомив, що Росія засекретила безпрецедентну третину всіх своїх бюджетних видатків, і зазначив, що засекречені видатки станом на 24 березня вдвічі перевищують аналогічний період 2022 року. Bloomberg також виявив, що російські витрати на оборону та безпеку є другою за величиною бюджетною категорією після видатків на соціальні програми. Bloomberg дійшов висновку, що засекречена частка російського бюджету становитиме майже чверть усіх видатків за весь 2023 рік і буде зумовлена зростанням видатків, що класифікуються як "інші видатки в галузі національної оборони", - ідеться в повідомленні.

Також аналітики повідомляють, що Міністерство фінансів РФ планує подати пропозицію щодо скорочення кількості федеральних державних установ, підвідомчих федеральним органам влади, для підвищення ефективності управління бюджетними видатками.

"Такі маніпуляції з видатками дають змогу припустити, що Росія намагається скоротити видатки в різних сферах, щоб підтримати збільшення військових видатків, що створює умови для тривалої війни", - зазначають в ISW.

Також наголошується, що російська влада готує багато аспектів російського суспільства до затяжної війни шляхом ретельного створення інформаційних умов і залучення російського військово-промислового комплексу ще з кінця 2022 року.

 

Теги: #війна #isw

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