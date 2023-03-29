Окупанти зайняли близько 5% Бахмута за тиждень і зараз контролюють 65% міста - ISW

Російська приватна військова компанія "Вагнера", імовірно, захопила промисловий комплекс Azom у північній частині Бахмута Донецької області та продовжує просуватися вперед у межах міста, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 28 березня.

"Російські військові блогери широко заявили, що бійці "Вагнера" захопили комплекс Azom... Ці заяви відносно узгоджуються з наявними візуальними доказами російської присутності в комплексі Azom... Бої перемістилися в промислову зону на південь від Azom. Кілька російських військових блогерів також стверджували 28 березня, що бійці "Вагнера" просунулися ближче до центру Бахмута, взяли під контроль міський ринок і дійшли до Палацу культури. Ці заяви правдоподібні з огляду на геолокаційні візуальні докази", - йдеться в повідомленні.

У ISW зазначають, що "вагнерівці" прагнуть закріпити успіхи в північній і центральній частинах Бахмута, щоб просунутися до центру міста та розширити зону контролю на західну його частину.

"За останні сім днів російські сили просунулися ще на 5% Бахмута і наразі займають близько 65% міста", - зазначають аналітики.

Водночас повідомляється, що ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, імовірно, використовує свій вплив на основні російські ЗМІ, щоб подати себе як потенційного претендента на участь у президентських виборах у РФ 2024 року.

За даними ISW, російські війська у вівторок продовжували наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях, а на Донеччині продовжували наступальні операції, окрім Бахмута і його околиць, також уздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Також російські джерела стверджують, що українські сили провели локальні наземні атаки в Запорізькій області, повідомляють аналітики.