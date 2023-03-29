Події

08:44 29.03.2023

Байден занепокоєний перспективою розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

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Байден занепокоєний перспективою розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

Президент США Джо Байден висловив стурбованість у зв'язку з планами розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї, повідомляють американські ЗМІ.

"Звичайно, я стурбований. Це небезпечні розмови, це викликає занепокоєння", - сказав Байден, відповідаючи на відповідне запитання.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що домовився з Олександром Лукашенком про розміщення "найближчим часом" на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї.

 

 

Теги: #сша #зброя #білорусь #байден

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