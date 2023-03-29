Байден занепокоєний перспективою розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

Президент США Джо Байден висловив стурбованість у зв'язку з планами розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї, повідомляють американські ЗМІ.

"Звичайно, я стурбований. Це небезпечні розмови, це викликає занепокоєння", - сказав Байден, відповідаючи на відповідне запитання.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що домовився з Олександром Лукашенком про розміщення "найближчим часом" на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї.