На акціях протесту в Парижі розпочалися сутички, 22 людини затримано

Сутички між протестувальниками проти пенсійної реформи і правоохоронцями розпочалися в Парижі, повідомляють у вівторок французькі ЗМІ.

Перші випадки сутичок під час акцій протесту зафіксовано на бульварі Вольтер. На кадрах, які розміщують французькі ЗМІ, видно, як учасники протесту, найчастіше в чорних масках на обличчі, кидають каміння і пляшки в поліцейських, використовують петарди і димові шашки. Учасники протестів підпалили рекламний щит.

За даними телеканалу BFM TV, наразі в Парижі затримано 22 людини.

За оцінками профспілки Загальна конфедерація праці (CGT), на вулиці столиці вийшли близько 450 тис. осіб. Тиждень тому на аналогічній акції протесту кількість учасників становила приблизно 800 тис. осіб.

Багатотисячні акції відбуваються у вівторок і в інших містах Франції. Профспілки повідомляють про 50 тис. учасників протестів у Гаврі, 30 тис. у Ліоні.

Глава МВС Жеральд Дарманен оголосив напередодні, що в Парижі для забезпечення порядку буде задіяно 5,5 тис. поліцейських, а загалом у Франції - 13 тисяч.

У Франції останніми тижнями дедалі активніше проводять демонстрації та страйки проти схваленого владою в обхід парламенту проєкту пенсійної реформи щодо підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років.

Деякі з акцій протесту перетікають у сутички, багатьох протестувальників затримують за хуліганство. У Бордо протестувальники минулого тижня підпалили вхід до мерії, у Тулузі та Ліоні вони влаштували погроми. У французькій столиці Парижі було зафіксовано понад 900 випадків підпалу міського майна.