Події

13:26 28.03.2023

На Хмельниччині перекинувся автобус із пасажирами, є травмовані - поліція

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Автобус, у салоні якого були 25 пасажирів, включно з двома дітьми, перекинувся неподалік від м. Волочиська Хмельницької області у вівторок, повідомляють на сторінці поліції Хмельницької області у фейсбуці.

"Попередньо встановлено, що водій автобуса "Неоплан" сполученням "Варшава – Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся. У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих буде відомо дещо пізніше", - ідеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчі поліції відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту та співробітники екстрених служб.

Теги: #дтп #хмельницька_область

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