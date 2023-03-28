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10:42 28.03.2023

Третя за місяць петиція із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

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Третя за місяць петиція із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Третя за місяць петиція на сайті Київської міської ради із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю петицію було подано 6 лютого і станом на 28 березня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Пропонується переглянути рішення про доцільність зупинки комунального громадського транспорту під час повітряної тривоги, коли так звані маршрутки продовжують рух", - ідеться в тексті петиції.

На сьогодні в Києві під час оголошення повітряної тривоги муніципальний громадський транспорт (автобуси, тролейбуси) зупиняється на найближчій зупинці, висаджує пасажирів, і продовжує рух лише після скасування тривоги. Також під час повітряних тривог потяг метро курсує лише між підземними станціями.

Петицію мають розглянути відповідальні особи протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду та за можливості виконати її.

Як повідомлялося, 11 березня петиція на сайті Київради із закликом скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів. Станом на 25 березня відповіді на неї поки що немає.

25 березня друга за місяць петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів.

 

Теги: #транспорт #київ #петиція

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