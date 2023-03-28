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09:33 28.03.2023

Окупанти домоглися незначних успіхів у районі Сватового та Бахмута і продовжують формувати нові добробати - ISW

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Окупанти домоглися незначних успіхів у районі Сватового та Бахмута і продовжують формувати нові добробати - ISW

Російські окупаційні сили продовжують наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна в Харківській і Луганській областях і домоглися незначних успіхів у районі Сватового, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 27 березня.

Також повідомляють, що окупанти продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка - Донецьк, у Бахмуті Донецької області та його околицях, а також домоглися успіхів у Бахмуті.

"Судячи з усього, Росія дедалі частіше розгортає елементи звичайних формувань фрагментарно вздовж усієї лінії фронту, зокрема на півдні України", - ідеться в повідомленні.

Також, за даними аналітиків, російська влада продовжує формувати нові добровольчі батальйони, підпорядковані іррегулярним формуванням.

 

Теги: #війна #isw

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