Події

07:57 28.03.2023

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин

1 хв читати
За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин

За добу українські військові знищили близько 570 одиниць особового складу армії агресора, 7 танків, 13 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано, танків - 3602 (+7) од, бойових броньованих машин - 6966 (+13) од, артилерійських систем - 2653 (+15) од, РСЗВ - 525 (+2) од, засоби ППО - 277 (+0) од, літаків - 305 (+0) од, гелікоптерів - 291 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2235 (+19), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5502 (+9) од, спеціальна техніка", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #рф #генштаб #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:40 28.03.2023
Рада безпеки ООН цього тижня обговорить плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

Рада безпеки ООН цього тижня обговорить плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

08:02 28.03.2023
Терор окупантів не спрацює, як і геополітичний шантаж

Терор окупантів не спрацює, як і геополітичний шантаж

08:02 27.03.2023
За добу ЗС України знищили близько 610 окупантів, 6 бойових броньованих машин

За добу ЗС України знищили близько 610 окупантів, 6 бойових броньованих машин

20:12 26.03.2023
У Білому домі не бачать ознак переміщення тактичної ядерної зброї РФ до Білорусі

У Білому домі не бачать ознак переміщення тактичної ядерної зброї РФ до Білорусі

19:01 26.03.2023
Росія відповість за екологічний тероризм в Україні - Єрмак

Росія відповість за екологічний тероризм в Україні - Єрмак

08:07 26.03.2023
Окупанти втратили за добу в Україні близько 660 військових, 15 танків і 2 РСЗВ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 660 військових, 15 танків і 2 РСЗВ

23:53 25.03.2023
У Криму окупанти проводять репресії проти кримських татар

У Криму окупанти проводять репресії проти кримських татар

21:27 25.03.2023
Зеленський: За тиждень Україна стала міцнішою, а ворог - ще більш ізольованим

Зеленський: За тиждень Україна стала міцнішою, а ворог - ще більш ізольованим

11:09 25.03.2023
Окупанти втратили за добу в Україні близько 720 військових, 9 РСЗВ і вертоліт - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 720 військових, 9 РСЗВ і вертоліт - Генштаб ЗСУ

08:39 25.03.2023
Масштабний російський наступ в Україні досягає кульмінації, у РФ поширюють "фейки" про український контрнаступ

Масштабний російський наступ в Україні досягає кульмінації, у РФ поширюють "фейки" про український контрнаступ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент "Мотор Січ" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року - СБУ

Британські танки "Челленджер" уже прибули в Україну - Резніков

Головне завдання Сил оборони в Бахмуті - виснажити переважаючі сили противника - Сирський

ППО знищила близько десяти БПЛА "Shahed" під час нічної атаки Києва, а пожежу у Святошинському районі в результаті падіння уламків ліквідували

Противник за добу завдав 24 авіаудари, 12 ракетних ударів, а також використав 15 ударних БПЛА "Шахед-136", 14 із яких знищила ППО

ОСТАННЄ

Третя за місяць петиція із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Президент "Мотор Січ" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року - СБУ

Ткаченко: Для нас важливо, щоб під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі звучало чесне слово "війна"

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з хімії

Російські окупанти минулої доби обстріляли дев'ять областей України, вісім мирних людей загинули, ще 66 дістали поранення - Military Media Center

Британські танки "Челленджер" уже прибули в Україну - Резніков

Окупанти 60 разів обстріляли Херсонщину за добу, поранено 5 мирних жителів

Окупанти домоглися лише невеликого прогресу в Авдіївці ціною великих втрат - британська розвідка

Окупанти домоглися незначних успіхів у районі Сватового та Бахмута і продовжують формувати нові добробати - ISW

Головне завдання Сил оборони в Бахмуті - виснажити переважаючі сили противника - Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА