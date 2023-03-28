За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин

За добу українські військові знищили близько 570 одиниць особового складу армії агресора, 7 танків, 13 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано, танків - 3602 (+7) од, бойових броньованих машин - 6966 (+13) од, артилерійських систем - 2653 (+15) од, РСЗВ - 525 (+2) од, засоби ППО - 277 (+0) од, літаків - 305 (+0) од, гелікоптерів - 291 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2235 (+19), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5502 (+9) од, спеціальна техніка", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюють.