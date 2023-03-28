ППО знищила близько десяти БПЛА "Shahed" під час нічної атаки Києва, а пожежу у Святошинському районі в результаті падіння уламків ліквідували

Протиповітряна оборона знищила близько 10 ворожих БПЛА "Shahed", що атакували Київ у ніч на вівторок, а пожежу у Святошинському районі внаслідок падіння уламків ліквідовано, жертв немає, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої БПЛА "Shahed" у напрямку столиці. За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько десяти таких цілей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків БПЛА у Святошинському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. За уточненими даними - без жертв.

"Київ витримав ще одну атаку. Не втомлюйтеся дякувати відважним воїнам сил протиповітряної оборони! За нагоди - всіляко допомагайте та підтримуйте їх і всі Збройні сили України! Наближайте разом мир після нашої Перемоги! Слава Україні!", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.