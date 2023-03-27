Стефанчук закликав парламентаріїв Великої Британії підтримати заявку України на вступ у НАТО

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав парламентаріїв Великої Британії підтримати заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу.

"Членство України в Альянсі стане не тільки запорукою безпеки для українських громадян, а й значно посилить спроможність Альянсу реагувати на нові безпекові виклики та загрози. Тому я закликаю вас стати частиною консенсусу щодо підтримки нашої заявки і почати планувати приєднання України до НАТО вже зараз", - заявив Стефанчук, виступаючи перед членами двох палат парламенту Великої Британії в понеділок.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Стефанчук нагадав, що за кілька місяців у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО.

"Цей саміт може стати доленосним для України й для всієї євроатлантичної спільноти. Будемо чесними: Україна сьогодні де-факто є частиною НАТО. Україна виконує ті функції, які покладаються на НАТО, тому що вона сьогодні боронить країни НАТО своєю зброєю, своїми кращими синами й доньками, покладаючи за цінності НАТО найвищу ціну — ціну їхнього життя і здоров’я", - наголосив Стефанчук.

Він також висловив упевненість у результативності Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні в червні 2023 року.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з офіційним візитом у Великій Британії 27-28 березня.