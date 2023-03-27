Події

20:36 27.03.2023

Стефанчук закликав парламентаріїв Великої Британії підтримати заявку України на вступ у НАТО

1 хв читати

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав парламентаріїв Великої Британії підтримати заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу.

"Членство України в Альянсі стане не тільки запорукою безпеки для українських громадян, а й значно посилить спроможність Альянсу реагувати на нові безпекові виклики та загрози. Тому я закликаю вас стати частиною консенсусу щодо підтримки нашої заявки і почати планувати приєднання України до НАТО вже зараз", - заявив Стефанчук, виступаючи перед членами двох палат парламенту Великої Британії в понеділок.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Стефанчук нагадав, що за кілька місяців у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО.

"Цей саміт може стати доленосним для України й для всієї євроатлантичної спільноти. Будемо чесними: Україна сьогодні де-факто є частиною НАТО. Україна виконує ті функції, які покладаються на НАТО, тому що вона сьогодні боронить країни НАТО своєю зброєю, своїми кращими синами й доньками, покладаючи за цінності НАТО найвищу ціну — ціну їхнього життя і здоров’я", - наголосив Стефанчук.

Він також висловив упевненість у результативності Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні в червні 2023 року.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з офіційним візитом у Великій Британії 27-28 березня.

 

 

Теги: #україна #британія #парламенти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:22 27.03.2023
Стефанчук: Великій Британії час стати лідером "повітряної коаліції"

Стефанчук: Великій Британії час стати лідером "повітряної коаліції"

14:14 27.03.2023
В Україні може бути заміновано понад 180 тис. кв. км, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії - директор Кризового бюро ПРООН

В Україні може бути заміновано понад 180 тис. кв. км, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії - директор Кризового бюро ПРООН

07:20 27.03.2023
Група українських танкістів завершила навчання на британських танках і повернулася на батьківщину

Група українських танкістів завершила навчання на британських танках і повернулася на батьківщину

06:30 26.03.2023
У Чернігівській області оголосили про підозру колаборантці, яка підтримує злочини російської армії

У Чернігівській області оголосили про підозру колаборантці, яка підтримує злочини російської армії

04:43 26.03.2023
Ворог обстріляв 6 громад Сумської області

Ворог обстріляв 6 громад Сумської області

02:44 26.03.2023
В онлайн-додатку АТ "Укрзалізниці" з'явилася функція вибору пільгових квитків на потяг

В онлайн-додатку АТ "Укрзалізниці" з'явилася функція вибору пільгових квитків на потяг

01:40 26.03.2023
У Мелітополі ворог поширює провокації з контрнаступу ЗСУ та вчить колаборантів, як евакуюватися

У Мелітополі ворог поширює провокації з контрнаступу ЗСУ та вчить колаборантів, як евакуюватися

23:55 25.03.2023
Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі

Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі

23:53 25.03.2023
У Криму окупанти проводять репресії проти кримських татар

У Криму окупанти проводять репресії проти кримських татар

04:39 25.03.2023
Мінагрополітики погодило майже 100 грантів на 500 млн грн на розвиток садів та теплиць

Мінагрополітики погодило майже 100 грантів на 500 млн грн на розвиток садів та теплиць

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Без виведення військ і персоналу РФ із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки приречені на невдачу

Зеленський: Десятки квартир у двох будинках у Запоріжжі, які постраждали від ракетного обстрілу РФ 22 березня, непридатні для проживання

У Києві у вівторок пройде мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця

Жодних хвиль мобілізації немає, все відбувається у плановому порядку - Маляр

Найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Резніков разом із командувачем ДШВ ЗСУ та українськими десантниками "обкатав" західну бронетехніку, яка прибула в Україну

Окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе, одна людина постраждала

ВАКС засудив до 11 років позбавлення волі екссуддю з Дніпропетровська за $15 тис хабара

Без виведення військ і персоналу РФ із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки приречені на невдачу

Парламент Угорщини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

Зеленський: Десятки квартир у двох будинках у Запоріжжі, які постраждали від ракетного обстрілу РФ 22 березня, непридатні для проживання

У Києві у вівторок пройде мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця

Бахмут залишається головним напрямком удару окупантів у Східній операційній зоні

Жодних хвиль мобілізації немає, все відбувається у плановому порядку - Маляр

Сили оборони завдали ударів по десяти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА