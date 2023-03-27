У шести регіонах України ухвалено рішення про завершення опалювального сезону – "Нафтогаз"

Україна успішно завершує найскладніший опалювальний сезон, погодні умови дозволяють це зробити раніше запланованого терміну, повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішенням місцевої влади вже розпочалося відключення опалення. Чекаємо ще кілька днів прохолодної погоди, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях", - написав він на своїй фейсбук-сторінці.

"Ми пройшли найважчу зиму, і це надає нам впевненості - вистоємо й надалі! Дякую працівникам газового фронту, завдяки яким українці були з теплом!" - додав голова НАК.