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11:36 27.03.2023

Загроза атак дронів обмежує операції Чорноморського флоту РФ - британська розвідка

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Загроза атак дронів обмежує операції Чорноморського флоту РФ - британська розвідка

Робота надводних кораблів без екіпажу (USV) і повітряних безпілотників, імовірно, обмежує операції Чорноморського флоту РФ, вважають у британській розвідці.

"22 березня 2023 року щонайменше три надводні кораблі без екіпажу (USV) і один повітряний апарат без екіпажу, за повідомленнями, спробували завдати удару по російській військово-морській базі "Севастополь" в окупованому Криму", - повідомляють у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок.

Як зазначається з посиланням на відкриті джерела, один USV було зупинено, а два знищено в гавані. Російські офіційні особи заявили, що жодне російське судно не постраждало.

Попередній напад USV на Севастополь 29 жовтня 2022 року, як повідомляється, пошкодив мінний тральник "Іван Голубець" і фрегат "Адмірал Макаров".

Як стверджують фахівці британської розвідки, "незважаючи на те, що нові атаки, найімовірніше, не пошкодили жодних військових об'єктів, загроза USV, імовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії".

Теги: #чф_рф #атаки #дрони

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