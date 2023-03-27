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10:46 27.03.2023

СБУ знешкодила ворожих агентів, які готували ракетні удари по об'єктах "Укрзалізниці"

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СБУ знешкодила ворожих агентів, які готували ракетні удари по об'єктах "Укрзалізниці"

Служба безпеки України знешкодила агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по об'єктах "Укрзалізниці" й добирала кадри в адміністрації окупантів, повідомляє СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ у результаті масштабної спецоперації у Харківській і Донецькій областях. До складу групи входили вісім місцевих жителів. Один із них використовував для прикриття статус помічника народного депутата України та посвідчення журналіста", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів. У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ.

Також, як зазначено в повідомленні, агенти розвідували локації складів із боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині.

"Під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій", - інформують у спецслужбі.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі, ще четверо перебувають на території країни-агресора.

За даними слідства, агентурну мережу створили два кадрові співробітники ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, раніше завербований почесним консулом РФ у Харкові.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #укрзалізниця #плани #агенти_рф

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