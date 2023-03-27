Події

09:29 27.03.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківської області

1 хв читати
Окупанти обстріляли три райони Харківської області

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ударами ворога були Куп'янськ, Липці, Стрілеча, Огірцеве, Табаївка та інші міста і села Харківщини. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, з мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок і господарські будівлі.

"На щастя, постраждалих від обстрілів за добу не було", - додав голова ОВА.

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:30 27.03.2023
Жителька Хотомлі на Харківщині під час окупації очолила школу, агітувала за навчання російською та вступ до російських вишів

Жителька Хотомлі на Харківщині під час окупації очолила школу, агітувала за навчання російською та вступ до російських вишів

09:39 27.03.2023
У результаті обстрілів на Донеччині загинула людина, дві поранені

У результаті обстрілів на Донеччині загинула людина, дві поранені

03:05 27.03.2023
У неділю окупанти обстріляли 2 громади – Сумська ОВА

У неділю окупанти обстріляли 2 громади – Сумська ОВА

23:44 26.03.2023
У неділю окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області - ОК "Північ"

У неділю окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області - ОК "Північ"

13:43 26.03.2023
Росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхових будинках в Авдіївці, попередньо без жертв

Росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхових будинках в Авдіївці, попередньо без жертв

11:48 26.03.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки та госпбудівлі - голова ОВА

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки та госпбудівлі - голова ОВА

11:35 26.03.2023
Унаслідок російських обстрілів минулої ночі п'ятеро цивільних загинули, 25 поранені - попередні дані

Унаслідок російських обстрілів минулої ночі п'ятеро цивільних загинули, 25 поранені - попередні дані

08:31 26.03.2023
За минулу добу в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів поранено дев’ять людей

За минулу добу в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів поранено дев’ять людей

07:11 26.03.2023
У Харківській області рятувальники ліквідували три пожежі на відкритих територіях

У Харківській області рятувальники ліквідували три пожежі на відкритих територіях

04:43 26.03.2023
Ворог обстріляв 6 громад Сумської області

Ворог обстріляв 6 громад Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ знешкодила ворожих агентів, які готували ракетні удари по об'єктах "Укрзалізниці"

Сирський про Бахмут: Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій і діятимемо адекватно до ситуації

Українські сили оборони мають здійснити не один, а серію успішних контрнаступів - ISW

За добу ЗС України знищили близько 610 окупантів, 6 бойових броньованих машин

Зеленський обговорив із Орландо Блумом відновлення шкільної інфраструктури

ОСТАННЄ

СБУ знешкодила ворожих агентів, які готували ракетні удари по об'єктах "Укрзалізниці"

Сирський про Бахмут: Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій і діятимемо адекватно до ситуації

Фонд Шостака запропонував розмістити незаконно депортованих українських сиріт у своїх готелях у Туреччині

Лісовий про рішення Воловецького райсуду: Ця справа про те, що в школах ми досі не вчимо дітей поваги до особистих кордонів

Українські сили оборони мають здійснити не один, а серію успішних контрнаступів - ISW

У Маріуполі стався вибух, за попередньою інформацією, підірвано авто одного з командирів окупантів - міськрада

ДБР повідомило про підозру командиру БМОП терористичної організації "ДНР"

У Мелітополі пролунали вибухи

За добу ЗС України знищили близько 610 окупантів, 6 бойових броньованих машин

Нетаньягу обговорює з оточенням можливість заморожування проєкту закону про судову реформу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА