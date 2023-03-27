Окупанти обстріляли три райони Харківської області

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ударами ворога були Куп'янськ, Липці, Стрілеча, Огірцеве, Табаївка та інші міста і села Харківщини. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, з мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок і господарські будівлі.

"На щастя, постраждалих від обстрілів за добу не було", - додав голова ОВА.