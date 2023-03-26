Події

23:44 26.03.2023

У неділю окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області - ОК "Північ"

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У неділю окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області - ОК "Північ"

У неділю вдень російські окупанти здійснили 2 обстріли прикордоння Чернігівської області, повідомляє Оперативне Командування "Північ" у телеграм-каналі.

У районі н.п. Карповичі було зафіксовано 3 приходи, з 14:40 до 15:00, ймовірно, з міномету 120 мм. Інформації про жертв та постраждалих немає. Внаслідок цього пошкоджено приватний будинок.

У районі н.п. Блешня зафіксовано 8 приходів, з 17:25 до 17:55, також можливо з мінометів 10 мм. Інформації про жертв та пошкодження немає.

 

 

Теги: #обстріли #зведення #чернігівська_область

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