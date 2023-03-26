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20:50 26.03.2023

Париж закликав Москву переглянути рішення про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі

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Париж закликав Москву переглянути рішення про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі

Франція закликала Росію переглянути рішення про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, йдеться в заяві французького МЗС, опублікованій у неділю.

"Франція засуджує заяву президента Росії про укладену між Росією і Білоруссю угоду про розміщення там ядерної зброї", - сказано в заяві зовнішньополітичного відомства.

Там зазначили, що "ця угода являє собою додатковий елемент ерозії міжнародної архітектури контролю над озброєннями та стратегічної стабільності в Європі".

"Франція підтверджує важливість, яку вона надає дотриманню декларації від 3 січня 2022 р., схваленої Володимиром Путіним і всіма главами держав та урядів "Великої п'ятірки" щодо запобігання ядерній війні та перегонам озброєнь. Ми закликаємо Росію продемонструвати відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і переглянути цю дестабілізуючу угоду", - йдеться в заяві.

 

 

Теги: #атом #зброя #білорусь #франція

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