Північна Македонія готова передати Україні 12 вертольотів

Генштаб Північної Македонії схвалив передання Україні вертольотів Мі-24, тепер це питання має розглянути уряд, повідомила міністр оборони країни Славянка Петровська в інтерв'ю телеканалу Alsat.

За її словами, Північна Македонія готова передати 12 вертольотів Мі-24, які 2001 року вона придбала в України. Натомість країна купить собі нові західні вертольоти, уточнила Петровська.

"Уся техніка, яка зараз передана, крім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна, і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується термін експлуатації", - сказала міністр.

"Передання вертольотів Україні не послабить обороноздатності Македонії, оскільки частина вертольотів певний час не використовувалася", - зазначила міністр оборони.