Події

14:17 26.03.2023

Байден запровадив надзвичайний стан в американському штаті Міссісіпі через шторм, що обрушився на регіон

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Байден запровадив надзвичайний стан в американському штаті Міссісіпі через шторм, що обрушився на регіон

Президент США Джо Байден у неділю оголосив про запровадження надзвичайного стану в американському штаті Міссісіпі через шторм, що обрушився на регіон, повідомляє Reuters.

"Президент США Джо Байден у неділю затвердив оголошення надзвичайного стану в штаті Міссісіпі після того, як сильний шторм обрушився на штат, забравши життя щонайменше 25 осіб там та одне в Алабамі", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що Байден також наказав виділити кошти з федерального бюджету на відновлення постраждалих районів на додачу до зусиль штату, племен і місцевої влади. Фінансування буде доступне постраждалим в округах Керролл, Гамфріс, Монро та Шаркі.

 

Теги: #сша #шторм #байден

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