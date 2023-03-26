Путін заявою про тактичну ядерну зброю в Білорусі знову фіксує свою участь у скоєнні злочину - Подоляк

Президент РФ Володимир Путін своєю заявою про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі знову фіксує свою участь у скоєнні злочину, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Путін (РФ) дуже передбачуваний. Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою. І друге: він знову фіксує свою участь у скоєнні злочину. Порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної...", - написав він у твіттері в неділю.