Події

11:34 26.03.2023

Путін заявою про тактичну ядерну зброю в Білорусі знову фіксує свою участь у скоєнні злочину - Подоляк

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Путін заявою про тактичну ядерну зброю в Білорусі знову фіксує свою участь у скоєнні злочину - Подоляк

Президент РФ Володимир Путін своєю заявою про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі знову фіксує свою участь у скоєнні злочину, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Путін (РФ) дуже передбачуваний. Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою. І друге: він знову фіксує свою участь у скоєнні злочину. Порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної...", - написав він у твіттері в неділю.

 

Теги: #ядерна_зброя #подоляк

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