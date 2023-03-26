Путін, імовірно, намагався розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до вторгнення в Україну, припускають в Інституті вивчення війни

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, намагався розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до вторгнення в Україну, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Західні аналітики вважають, що Путін вирішив поєднати розміщення ядерної зброї в Білорусі з початком нової інформаційної кампанії із залякування України та країн ЄС.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Росії розмістити ядерну зброю на білоруській території ще 30 листопада 2021 року, а в лютому 2022 року Білорусь скасувала конституційний пункт, що закріплює нейтральний статус держави.

У січні та лютому 2022 року ISW прогнозував, що Путін може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в межах ширших зусиль із поглиблення російського контролю над Мінськом, нагадали вчені.

На думку аналітиків, Путін, ймовірно, утримався від розгортання зброї в Білорусі на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, щоб зберегти можливість розмістити її в рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом.

Як повідомлялося, Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) засудила рішення Путіна щодо його заяви в суботньому інтерв'ю про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Лукашенко давно ставить питання про можливість розміщення на території своєї країни російської тактичної ядерної зброї, заявив Путін.