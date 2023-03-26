Події

08:07 26.03.2023

Окупанти втратили за добу в Україні близько 660 військових, 15 танків і 2 РСЗВ

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 660 військових, 15 танків і 2 РСЗВ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили приблизно 660 одиниць особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок неділі, 26 березня, становили приблизно 170 тис. 550 осіб, повідомляють на фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 15 танків і 15 бойових броньованих машин, а від початку повномасштабного вторгнення - 3595 і 6947 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено 8 артилерійських систем окупантів і 2 реактивні системи залпового вогню, від початку повномасштабного вторгнення - 2631 і 522 відповідно.

Також за добу знищено 3 одиниці автомобільної техніки противника (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами) і 3 одиниці спеціальної техніки, від початку повномасштабного вторгнення - 5486 і 282 відповідно.

У суботу також було збито 2 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня противника, з 24 лютого - 2216 БПЛА.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ також втратила в Україні 277 засобів протиповітряної оборони та 18 суден. Знищено 305 літаків, збито 911 крилатих ракет.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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