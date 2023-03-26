У Чернігівській області оголосили про підозру колаборантці, яка підтримує злочини російської армії

Мешканці Прилуцького району Чернігівської області оголосили про підозру за підтримку у соціальних мережах злочинів російської армії, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Жінка, використовуючи власний обліковий запис у соціальній мережі "Однокласники", поширювала повідомлення, де йшлося про підтримку захоплення територій нашої країни та "подвиги" російських військових", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено наявність в опублікованих матеріалах виправдання дій армії РФ.

Жінці повідомили про підозру в виправдовуванні, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.