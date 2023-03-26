Ворог обстріляв 6 громад Сумської області
Російські війська за суботу обстріляли 6 громад Сумської області, повідомила прес-служба обласної військової адміністрації.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріл території 6 громад Сумщини: Есманської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської. Без втрат і руйнувань", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, окупанти обстріляли Зноб-Новгородську громаду з мінометів – 10 прильотів.
В Есманьській проведено мінометний обстріл – 4 прильоти.
У Краснопільській 7 хв ворог скинув на її територію.
У Білопільській здійснено гранатометний обстріл з АГС (29 пострілів) та артилерійський обстріл із самохідної артилерійської установки (5 прильотів).
У Новослобідській громаді був мінометний обстріл – 2 прильоти.
У Середино-Будській громаді на околиці м. Середина-Буда зафіксовано мінометний обстріл – 2 прильоти.