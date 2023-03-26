Події

04:43 26.03.2023

Ворог обстріляв 6 громад Сумської області

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Російські війська за суботу обстріляли 6 громад Сумської області, повідомила прес-служба обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріл території 6 громад Сумщини: Есманської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської. Без втрат і руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти обстріляли Зноб-Новгородську громаду з мінометів – 10 прильотів.

В Есманьській проведено мінометний обстріл – 4 прильоти.

У Краснопільській 7 хв ворог скинув на її територію.

У Білопільській здійснено гранатометний обстріл з АГС (29 пострілів) та артилерійський обстріл із самохідної артилерійської установки (5 прильотів).

У Новослобідській громаді був мінометний обстріл – 2 прильоти.

У Середино-Будській громаді на околиці м. Середина-Буда зафіксовано мінометний обстріл – 2 прильоти.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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