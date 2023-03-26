У Мелітополі ворог поширює провокації з контрнаступу ЗСУ та вчить колаборантів, як евакуюватися

У Мелітополі (Запорізька обл.) окупанти поширюють провокації з контрнаступу Збройних сил України та навчають колаборантів, як евакуюватись, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Окупанти та колаборанти Мелітопольщини самі панікують і намагаються злякати інших - готуються пакувати валізи та поширюють провокації з контрнаступу ЗСУ", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, днями ворог провів "таємні збори" серед "своїх" у колективах дитсадків, шкіл, лікарень та поліції населених пунктів Мелітопольського району. Колаборантів проінструктували як евакуюватись, зокрема, вказали шлях через Крим.

"У рашистських телеграм-каналах поширюють методички для мешканців: що робити у разі контрнаступу ЗСУ. А містом розповсюджують фейки про розправи над мелітопольцями після деокупації", - зазначив Федоров.