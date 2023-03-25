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11:14 25.03.2023

Чергова петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

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Чергова петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Друга за місяць петиція на сайті Київської міської ради із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

На платформі петицій на сайті Київради зазначено, що ця петиція була подана 26 січня і станом на 25 березня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Скасувати заборону на рух громадського транспорту (автобуси, тролейбуси) і метро під час повітряної тривоги", - ідеться в тексті петиції.

На сьогодні в Києві під час оголошення повітряної тривоги муніципальний громадський транспорт (автобуси, тролейбуси, трамваї) зупиняється на найближчій зупинці, висаджує пасажирів і продовжує рух лише після скасування тривоги. Також під час повітряних тривог поїзд метро курсує тільки між підземними станціями.

Петиція має бути розглянута відповідальними особами протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду та за можливості виконана.

Як повідомлялося, 11 березня петиція на сайті Київради із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів. Станом на 25 березня відповіді на неї наразі немає.

Теги: #транспорт #петиція #повітряна_тривога

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