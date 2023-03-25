Залужний обговорив ситуацію на полі бою з начальником Штабу оборони Великобританії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у п'ятницю провів телефонну розмову з головою Штабу оборони Великобританії Тоні Радакіном, під час якої поінформував останнього про ситуацію на полі бою, у т.ч. на Бахмутському напрямі.

"Провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великобританії адміралом сером Тоні Радакіном. Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямі – найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати", - написав Залужний у телеграмі.

Він зазначив, що під час розмови співрозмовники також обговорили питання посилення українського ППО. "Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати зв'язок.

Вдячний адміралу Радакіну за підтримку. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємось і неодмінно отримаємо перемогу!", - підсумував він.