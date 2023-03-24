Події

20:45 24.03.2023

Очільник МЗС України підтримує ратифікацію Римського статуту, але запевнив, що перешкод для взаємодії з МКС немає

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Очільник МЗС України підтримує ратифікацію Римського статуту, але запевнив, що перешкод для взаємодії з МКС немає

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що немає перешкод для взаємодії України з Міжнародним кримінальним судом без ратифікації Римського статуту.

"Хоча підтримую ратифікацію (Римського статуту - ІФ-У), однозначно потрібно ратифікувати, однозначно, що всі ці забобони про те, що це якось зашкодить Україні - це лише забобони і нічого більше. Але ми зараз повністю визнаємо юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і без ратифікації. І про це не варто забувати. Тому всі, хто говорять про те, що є перепони для взаємодії України з МКС через відсутність ратифікації статуту, вони лукавлять", - сказав Кулеба під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком, трансляція якої велася в інстаграмі у п'ятницю.

 

 

Теги: #мзс #ратифікація #статут

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