Очільник МЗС України підтримує ратифікацію Римського статуту, але запевнив, що перешкод для взаємодії з МКС немає

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що немає перешкод для взаємодії України з Міжнародним кримінальним судом без ратифікації Римського статуту.

"Хоча підтримую ратифікацію (Римського статуту - ІФ-У), однозначно потрібно ратифікувати, однозначно, що всі ці забобони про те, що це якось зашкодить Україні - це лише забобони і нічого більше. Але ми зараз повністю визнаємо юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і без ратифікації. І про це не варто забувати. Тому всі, хто говорять про те, що є перепони для взаємодії України з МКС через відсутність ратифікації статуту, вони лукавлять", - сказав Кулеба під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком, трансляція якої велася в інстаграмі у п'ятницю.