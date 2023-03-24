Омбудсмен Лубінець про доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні: Висновки місії підтверджують вчинення Росією масових воєнних злочинів

Висновки Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні підтверджують вчинення Росією масових воєнних злочинів на українській території, порушення прав людини і нехтування усіма нормами міжнародного гуманітарного права, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Загибель і поранення мирних громадян, свавільні затримання, напади, страти, насильницькі зникнення, катування, сексуальне насильство - такі злочинні дії чинить агресор", - написав Лубінець у телеграмі, коментуючи оприлюднення Місією в п'ятницю нових доповідей, що стосуються ситуації з правами людини на території України та поводження з військовополоненими.

Він зазначив, що під час його неодноразових особистих зустрічей із главою Місії Матильдою Богнер і постійним координатором системи ООН в Україні Деніз Браун, жодного разу вони не порушували питання поводження з російськими військовополоненими.

"До того ж хотілося б почути незаперечні факти й аргументи, на яких ґрунтуються висновки Місії щодо можливих порушень з боку української сторони. Ще раз наголошую - Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права і відкрита для міжнародних організацій", - зазначив він.

Омбудсмен нагадав, що це саме "Росія злочинно вторглася на нашу землю, вбиває та викрадає українських громадян і блокує доступ до наших військовополонених".

"Масштаби нелюдського поводження і катування - приховуються. Закликаю ООН, а також усю світову спільноту тиснути на РФ і вимагати допуску до місць утримання українських військовополонених", - підсумував він.

Як повідомлялося, у новій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні про загальну ситуацію з правами людини в Україні станом на 31 січня 2023 року задокументовано 621 випадок насильницьких зникнень і довільних затримань цивільних осіб російськими військовими.