Кличко привіз військовим медичні засоби, систему зв'язку Starlink, дрони й автомобіль

Міський голова Києва Віталій Кличко передав бійцям 93 окремої механізованої бригади, що обороняє Бахмут, кровоспинні турнікети та систему зв'язку Starlink, а також пікап від київських волонтерів. Крім того, військовослужбовцям 72 окремої механізованої бригади, котрі боронять Вугледар, передали 12 дронів, обладнаних тепловізорами, та батареї до них, повідомляє пресслужба мера.

"Поїхав на схід України, аби підтримати та підбадьорити наших захисників і передати деякі необхідні речі, про які вони просили. Бійцям 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", яка обороняє Бахмут, передав кровоспинні турнікети, систему зв'язку Starlink. А також від столичних волонтерів – автомобіль пікап. Вручив бійцям бригади і відзнаки мера столиці – медалі "Честь. Слава. Держава", - розповів Кличко.

Він нагадав, що багато військовослужбовців "Холодного Яру" захищали столицю на початку повномасштабного російського вторгнення.

"З перших днів вторгнення хлопці пішли в ТРО. А зараз воюють там, де найзапекліші бої", - наголосив Кличко.

Він також відвідав бійців 72 окремої механізованої бригади, які утримують передові позиції біля Вугледара.

"На їхнє прохання привіз 12 дронів Mavic 3T, обладнаних тепловізорами, та батареї до них. Поспілкувався і з місцевими жителями, котрі живуть поруч із лінією фронту. Вони чекають на визволення всього Донбасу, перемоги України та вірять у наші Збройні сили", - додав Кличко.