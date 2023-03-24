Події

20:06 24.03.2023

Кличко привіз військовим медичні засоби, систему зв'язку Starlink, дрони й автомобіль

1 хв читати
Кличко привіз військовим медичні засоби, систему зв'язку Starlink, дрони й автомобіль

Міський голова Києва Віталій Кличко передав бійцям 93 окремої механізованої бригади, що обороняє Бахмут, кровоспинні турнікети та систему зв'язку Starlink, а також пікап від київських волонтерів. Крім того, військовослужбовцям 72 окремої механізованої бригади, котрі боронять Вугледар, передали 12 дронів, обладнаних тепловізорами, та батареї до них, повідомляє пресслужба мера.

"Поїхав на схід України, аби підтримати та підбадьорити наших захисників і передати деякі необхідні речі, про які вони просили. Бійцям 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", яка обороняє Бахмут, передав кровоспинні турнікети, систему зв'язку Starlink. А також від столичних волонтерів – автомобіль пікап. Вручив бійцям бригади і відзнаки мера столиці – медалі "Честь. Слава. Держава", - розповів Кличко.

Він нагадав, що багато військовослужбовців "Холодного Яру" захищали столицю на початку повномасштабного російського вторгнення.

"З перших днів вторгнення хлопці пішли в ТРО. А зараз воюють там, де найзапекліші бої", - наголосив Кличко.

Він також відвідав бійців 72 окремої механізованої бригади, які утримують передові позиції біля Вугледара.

"На їхнє прохання привіз 12 дронів Mavic 3T, обладнаних тепловізорами, та батареї до них. Поспілкувався і з місцевими жителями, котрі живуть поруч із лінією фронту. Вони чекають на визволення всього Донбасу, перемоги України та вірять у наші Збройні сили", - додав Кличко.

 

Теги: #кличко #допомога #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 23.03.2023
Зеленський подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки

Зеленський подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки

17:47 23.03.2023
Партія "УДАР Віталія Кличка" стала асоційованим членом Європейської народної партії

Партія "УДАР Віталія Кличка" стала асоційованим членом Європейської народної партії

15:12 23.03.2023
Канадсько-українська фундація передала спеціальні захисні костюми для українських пожежників і працівників ДСНС

Канадсько-українська фундація передала спеціальні захисні костюми для українських пожежників і працівників ДСНС

18:16 22.03.2023
Кличко зустрівся з мером Вільнюса: розповів про руйнування в Києві та подякував за надану допомогу

Кличко зустрівся з мером Вільнюса: розповів про руйнування в Києві та подякував за надану допомогу

16:58 22.03.2023
ЗСУ почали локальну контратаку на захід від Бахмута - британська розвідка

ЗСУ почали локальну контратаку на захід від Бахмута - британська розвідка

14:09 21.03.2023
ВР запровадила випробувальний термін до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

ВР запровадила випробувальний термін до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

12:33 21.03.2023
В Україну прибув польовий госпіталь, подарований Естонією, Норвегією та Нідерландами

В Україну прибув польовий госпіталь, подарований Естонією, Норвегією та Нідерландами

12:09 21.03.2023
Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський

Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський

10:07 21.03.2023
Доброволець із Нової Зеландії загинув у боях із окупантами в Україні - ЗМІ

Доброволець із Нової Зеландії загинув у боях із окупантами в Україні - ЗМІ

07:11 21.03.2023
Сім млрд євро вдалося зібрати на донорській конференції для Туреччини та Сирії, постраждалих від землетрусів

Сім млрд євро вдалося зібрати на донорській конференції для Туреччини та Сирії, постраждалих від землетрусів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відзначив бійців, які завдають ударів у відповідь за терор

Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

Окупанти розпочали евакуацію своїх пособників із Криму - ГУР

Україна виконала 72% зобов'язань Угоди про асоціацію Україна-ЄС - звіт

ОСТАННЄ

До посилення оборонної підтримки України вже долучилися 20 країн

Експрезидент Бразилії Болсонару має намір повернутися на батьківщину зі США за тиждень

Зеленський звільнив Олександра Камишіна від виконання обов'язків позаштатного радника президента України

Зеленський підписав указ про затвердження у складі РНБО М. Федорова та виведення з її складу П. Рябікіна

Очільник МЗС України підтримує ратифікацію Римського статуту, але запевнив, що перешкод для взаємодії з МКС немає

Зеленський підписав указ про утворення трьох міських військових адміністрацій у Луганській області

Зеленський відзначив бійців, які завдають ударів у відповідь за терор

Омбудсмен Лубінець про доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні: Висновки місії підтверджують вчинення Росією масових воєнних злочинів

SpaceX вивела на орбіту десяту з початку року партію інтернет-супутників Starlink

У Харкові відновлено близько 200 будинків, пошкоджених ворожими обстрілами, ще понад 50 - у процесі відновлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА