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17:25 24.03.2023

Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

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Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави учаснику злочинного угруповання, яке очолював колишній голова Фонду держмайна (ФДМ) України, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"24 березня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому раднику голови ФДМУ - учаснику злочинної організації, яка протягом 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією прокуратури, суд частково задовольнив клопотання і застосував до зазначеного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов’язки: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу - до 20 травня 2023 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів з дня оголошення судового рішення.

Як повідомлялося, 22 березня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів САП викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України, учасники якої упродовж 2019-2021 рр. заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

"При цьому сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "ОПЗ", становить понад 2 млрд грн", - повідомило НАБУ.

У повідомленні немає прямої вказівки на прізвище глави ФДМ, тим часом у зазначений час фондом керував Дмитро Сенниченко, який у 2019-2020 рр. тричі здавав НАБУ тих, хто пропонував йому хабарі, зокрема $5 млн за призначення директора ОПЗ.

 

Теги: #корупція #фдм #сап #вакс

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