Події

12:08 24.03.2023

На куп'янському та лиманському напрямках за добу відбулося два бойових зіткнення, 64 окупантів убито

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На куп'янському та лиманському напрямках за добу відбулося два бойових зіткнення, 64 окупантів убито

Російські окупанти втратили 64 військовослужбовців вбитими, 119 пораненими, ще двоє потрапили в полон у результаті боїв на куп'янському та лиманському напрямках у четвер, повідомляють у телеграм-каналі Луганської обласної військової адміністрації з посиланням на спікера Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого.

"427 разів за минулу добу ворог відкривав вогонь зі ствольної та реактивної артилерії на цій ділянці фронту. Відбулося два боєзіткнення. Одне з яких поблизу Кремінної. Під час цих боїв 64 росіянина було вбито, 119 поранено, ще двоє потрапили у полон", - ідеться в повідомленні.

За словами Череватого, тільки за минулу добу знешкоджено два БМП, безпілотник і гармату Д-30 російських окупантів. 

Теги: #рф #втрати #бої

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