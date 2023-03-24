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11:56 24.03.2023

Залужний про річницю удару по морській базі ворога в Бердянську: Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ

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Залужний про річницю удару по морській базі ворога в Бердянську: Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагадав про річницю великого ракетного удару ЗСУ по об'єктах військово-морських сил росіян у Бердянську.

"Рік тому, 24 березня, Збройні сили України нанесли ракетний удар по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська. Великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, "Саратов" було знищено", - написав Залужний у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Теги: #річниця #бердянськ #залужний

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