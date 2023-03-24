У Франції кількість протестувальників проти пенсійної реформи в деяких містах і столиці б'є рекорди

У перший після ухвалення пенсійної реформи у Франції день масових протестів у четвер цифри тих, хто бере участь у маніфестаціях французів у деяких містах країни, б'ють рекорди, повідомляє газета Le Figaro.

За даними МВС на 19:00 за місцевим часом (20:00 за київським часом), в акціях протесту в країні брали участь близько 1 млн 80 тис. маніфестантів. Найбільше профспілкове об'єднання Франції Загальна конфедерація праці (CGT) зі свого боку заявляє про 3,5 млн осіб, які вийшли протестувати на вулиці.

У Парижі префектура поліції нарахувала 119 тис. протестувальників. Попередній рекорд, за її даними, було встановлено 11 лютого - 93 тис. маніфестантів.

Le Figaro відзначає "істотно напружену обстановку в деяких колонах, особливо в Парижі". Як у столиці, так і в інших містах країни акції іноді супроводжувалися сутичками з поліцією і погромами. Силам порядку доводилося неодноразово вдаватися до спецзасобів для стримування натовпу. За попередніми даними, в Парижі затримано 33 людини, але остаточна цифра, з досвіду попередніх днів протесту, виявляється значно більшою.

Організовані профспілками маніфестації та страйки на знак протесту проти пенсійної реформи регулярно відбуваються з січня. Це вже дев'ятий "день мобілізації" і перший - після ухвалення реформи.

Уряд 16 березня ухвалив рішення провести реформу з підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років в обхід голосування в Національних зборах, використовуючи конституційну статтю 49.3. Опозиційні фракції нижньої палати парламенту висунули 20 березня два вотуми недовіри уряду, і обидва не набрали потрібної більшості голосів.

Причому, вотуму коаліції Liot забракло лише дев'яти голосів, щоб відправити у відставку прем'єр-міністра Елізабет Борн. Унаслідок неуспіху спроб висловити недовіру виконавчій владі, пенсійна реформа вважається ухваленою Національними зборами.

І вже ввечері 20 березня в Парижі та регіонах почалися спонтанні протести.

Після маніфестацій 23 березня профспілки закликали до нових масових протестів 28 березня. Очікується, що локальні акції відбудуться по всій країні і в найближчі вихідні.