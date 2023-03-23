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21:51 23.03.2023

Відкриття представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою - Зеленський

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Відкриття представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою - Зеленський

Відкриття в Україні представництва Міжнародного кримінального суду дасть змогу міжнародній юстиції стати активнішою, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Цей крок дасть змогу міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових на нашій українській землі", - сказав він.

Він подякував "усій команді МКС, Офісу Генерального прокурора, нашим партнерам, усім, хто допомагає роботі міжнародної юстиції - розслідуванню російських злочинів проти України та українців".

 

 

Теги: #мкс #представництво #відкриття

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