Лідери ЄС вітають домовленості терміново поставити Україні боєприпаси і, якщо знадобиться, ракети - висновки саміту

Лідери Європейського Союзу вітають досягнуті домовленості терміново поставити Україні артилерійські боєприпаси і, якщо буде необхідно, ракети.

"З огляду на інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів Європейська рада привітала досягнуту в Раді домовленість терміново доставити Україні артилерійські боєприпаси та, за необхідності, ракети, зокрема за рахунок спільних закупівель і мобілізації належного фінансування, зокрема через Європейський фонд миру, з метою забезпечення спільними зусиллями 1 млн артилерійських боєприпасів упродовж наступних 12 місяців без шкоди для специфіки політики безпеки та оборони деяких держав-членів", - зазначив він.

Європейська рада також засудила військову підтримку агресивної війни Росії з боку Ірану та Білорусі. "Рада закликає всі країни не надавати матеріальну або іншу підтримку агресивній війні Росії", - йдеться у висновках.

Лідери ЄС констатували, що агресивна війна Росії проти України та використання нею продовольства як зброї підірвали глобальну продовольчу безпеку. "В цьому контексті Європейська Рада бере до відома продовження Чорноморської зернової ініціативи ООН. Ця ініціатива, "Дороги солідарності" ЄС та українська ініціатива "Зерно з України" відіграють важливу роль у зміцненні глобальної продовольчої безпеки. Наголошується на необхідності забезпечення постійної наявності та доступності сільськогосподарської продукції для найбільш нужденних країн", - деталізується в документі.

Крім того, лідери заявили, що Європейський Союз продовжить надавати всю необхідну підтримку Республіці Молдова, зокрема для зміцнення стійкості країни, безпеки, стабільності, економіки та енергопостачання перед обличчям дестабілізаційної діяльності зовнішніх гравців, а також підтримку на шляху її приєднання до Європейського Союзу.