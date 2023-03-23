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19:04 23.03.2023

ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

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ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

Лідери Європейського Союзу заявляють, що виступають за притягнення до повної відповідальності за воєнні та інші злочини, скоєні Росією в Україні.

"Європейський Союз вступає за забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найсерйозніші злочини, скоєні у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, зокрема шляхом створення належного механізму судового переслідування за злочин агресії, що викликає занепокоєння всієї міжнародної спільноти", - йдеться у висновках щодо України, ухвалених у межах засідання Європейської ради, що відбувається в четвер у Брюсселі.

У цьому контексті Європейська рада вітає угоду про створення в Гаазі нового Міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії проти України, який буде пов'язаний із Спільною слідчою групою, підтримуваною Євроюстом. "Рада знову заявляє про свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду", - зазначено в документі.

Крім того, лідери ЄС вітають майбутні переговори щодо нової Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів.

Говорячи про питання санкцій, лідери констатували, що ЄС, як і раніше, "виступає за збереження і посилення колективного тиску на Росію, зокрема за допомогою можливих подальших обмежувальних заходів, і продовження роботи над обмеженням цін на нафту разом із партнерами". "Європейська рада наголошує на важливості та невідкладності активізації зусиль із забезпечення ефективного застосування санкцій на європейському та національному рівнях і твердо прихильна ефективному запобіганню та протидії обходу санкцій у третіх країнах і з боку третіх країн", - ідеться у висновках.

У зв'язку з цим Європейська рада запропонувала Раді та Комісії "зміцнити всі необхідні інструменти правозастосування і розробити спільно з державами-членами повністю скоординований підхід до цього питання". "Європейський Союз активізує свою роботу з партнерами щодо протидії неправдивим російським наративам і дезінформації про війну", - наголошується в документі.

Теги: #рф #україна #єс #відповідальність

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