Генштаб ЗСУ: Всі підрозділи окупантів, які були розміщені в Новій Каховці, залишили місто

Генеральний штаб ЗСУ в четвер увечері повідомляє, що всі підрозділи окупантів, які були розміщені в Новій Каховці (Херсонська обл.), залишили місто, попередньо пограбувавши місцеве населення.

"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" в цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", - йдеться в повідомленні.

Водночас у низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області окупанти розпочали пошуки громадян із проукраїнською позицією.

Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів і списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.