Порошенко в ефірі італійського телеканалу: Хочемо почути сильний голос Папи на захист українських дітей

Петро Порошенко в ефірі італійського телеканалу Sky TG24 заявив, що Папа Римський Франциск міг би використати свій міжнародний вплив та авторитет для звільнення українських полонених і повернення депортованих Росією дітей, повідомляє "Європейська солідарність".

"Я вважаю, що вплив Папи Франциска на процес, наприклад, щодо звільнення українських заручників із російських в'язниць можливий, і це має бути важлива гуманітарна місія", - наведено слова Порошенка в повідомленні "Євросолідарності", розміщеному на сайті в четвер.

"Друга позиція: треба повернути українських дітей, яких Путін забрав з України, незаконно депортованих дітей. І ми дуже хочемо почути сильний голос Папи Франциска на захист українських дітей у Європі", - наголосив п'ятий президент.

Як зазначив Порошенко, мудре слово Папи та "його авторитет, який може врятувати понад 16 тисяч українських дітей, є надзвичайно важливими. У цій ситуації ми розраховуємо на Папу Франциска. Ми однозначно хочемо продемонструвати, що весь світ зараз з Україною, а Росія - в повній ізоляції".

Як повідомив Порошенко, під час його візиту до Ватикану як президента України він передав запрошення його святості Папі Франциску. "І ми його чекаємо", - сказав він.