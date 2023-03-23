Київський метрополітен із 1 квітня відновить роботу станції "Гідропарк", станція "Дніпро" поки що буде зачинена - мер

Київський метрополітен з 1 квітня відновлює роботу станції "Гідропарк" для пасажирів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"З 1 квітня відновлюємо роботу станції метро "Гідропарк" для пасажирів. Працюватиме поки що вестибюль №1", - написав Кличко в телеграм-каналі в четвер.

Водночас під час повітряної тривоги станція буде закрита для входу. "Станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог", - пояснив Кличко.

За його словами, повз станцію "Дніпро" поїзди, як і зараз, прямуватимуть без зупинки.

"Укриттями для населення слугують тільки підземні станції. А поїзди під час тривог не курсують наземними ділянками задля безпеки пасажирів", - нагадав мер столиці. Рух поїздів "червоною" гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".