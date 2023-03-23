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16:36 23.03.2023

Із Бахмута відмовляються виїжджати близько 3,5 тисячі жителів, серед яких 32 дитини - голова Донецької ОВА

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Із Бахмута відмовляються виїжджати близько 3,5 тисячі жителів, серед яких 32 дитини - голова Донецької ОВА

Близько 3,5 тисячі мирних жителів, які залишилися в Бахмуті і разом з якими в місті перебувають 32 дитини, відмовляються від евакуації, заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Бахмут - це місто, яке налічувало близько 84 тисяч жителів станом на 24 лютого 2022 року. Наразі з точністю до кожної цифри сказати вкрай складно, тому що люди мають можливість перебувати навіть на тимчасово окупованій території. Але, за нашими підрахунками, менше ніж 3,5 тисячі осіб залишилися в місті Бахмут. Це ті люди, і я з усією відповідальністю можу сказати, які не хочуть виїжджати з міста від слова "зовсім", при тому, що було проведено колосальний, вкрай безпечний обсяг роботи з їх евакуації... Наразі 32 дитини разом із батьками, котрі також відмовлялися виїжджати, залишилися в Бахмуті. Тобто в укриттях вони перебувають. Я точно знаю, що навіть у тих наджахливих умовах продуктами харчування та гігієнічними наборами вони забезпечені більше ніж у достатній кількості", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у четвер.

Кириленко наголосив, що люди не просто відмовляються виїжджати, а навіть переховуються у зв'язку з цим від працівників Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій під час здійснення ними квартирних обходів.

Водночас, як зазначив очільник ОВА, статусні діти, тобто вихованці дитячих будинків та інтернатних закладів, евакуйовані повністю. Таких дітей, за його словами, в області налічувалося близько 12 тисяч.

Теги: #евакуація #відмова #бахмут

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